Zeren Spor, Göztepe'ye set vermedi

- Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleşti.
- Karşılaşmanın set skorları 21-25, 19-25 ve 15-25 oldu.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Göztepe ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.
86 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Mümin Şalvarlılar
Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı (Berre İnce, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Hande Naz Sunar)
Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Onal, Mihajlovic, Gatina)
Setler: 21-25, 19-25, 15-25
Süre: 86 dakika