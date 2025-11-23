Abone ol: Google News

Zeren Spor, Göztepe'ye set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 16:20
Zeren Spor, Göztepe'ye set vermedi
  • Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleşti.
  • Karşılaşmanın set skorları 21-25, 19-25 ve 15-25 oldu.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Göztepe ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

86 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Mümin Şalvarlılar

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı (Berre İnce, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Hande Naz Sunar)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Onal, Mihajlovic, Gatina)

Setler: 21-25, 19-25, 15-25

Süre: 86 dakika

Eshspor Haberleri