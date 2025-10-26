Abone ol: Google News

Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 19:48
  • Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
  • Karşılaşma, Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 85 dakika sürdü.
  • Kazanan takım Zeren Spor, setleri 24-26, 23-25 ve 12-25 olarak aldı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

85 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Çevril Ebru Kaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş, Sıla Zeynep Yaşar)

Zeren Spor: Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş (Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic)

Setler: 24-26, 23-25, 12-25

Süre: 85 dakika

