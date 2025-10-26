Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

- Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
- Karşılaşma, Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 85 dakika sürdü.
- Kazanan takım Zeren Spor, setleri 24-26, 23-25 ve 12-25 olarak aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.
85 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Çevril Ebru Kaya, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş, Sıla Zeynep Yaşar)
Zeren Spor: Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş (Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic)
Setler: 24-26, 23-25, 12-25
Süre: 85 dakika