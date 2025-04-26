Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi
AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

Başkent temsilcisi bu galibiyetle seride durumu 2-0 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 29 Nisan Salı günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

131 DAKİKA SÜRDÜ

Galatasaray: Doğukan Ulu, Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Stern, Faik Samet Güneş)

Setler: 23-25, 15-25, 25-23, 25-27

Süre: 131 dakika (31, 24, 34, 42)

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Emre Çalışkan
Editor