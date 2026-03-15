Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Başkent ekibi, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Gaziantep takımı da 16. kez mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Bedirhan Bülbül, Jokela, Clevenot (Berkay Bayraktar, Özgür Karababa)
Gaziantep Gençlikspor: Hetman, Takavar, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Yusuf Eken, Lescov, Uğur Okay, Godbold)
Setler: 25-23, 25-10, 25-22
Süre: 68 dakika (24, 19, 25)