Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi ekip oldu.

Ziraat Bankkart, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Başkent ekibi, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Gaziantep takımı da 16. kez mağlup oldu.

68 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Bedirhan Bülbül, Jokela, Clevenot (Berkay Bayraktar, Özgür Karababa)

Gaziantep Gençlikspor: Hetman, Takavar, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Yusuf Eken, Lescov, Uğur Okay, Godbold)

Setler: 25-23, 25-10, 25-22

Süre: 68 dakika (24, 19, 25)