Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Küba’nın Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

DEPREM MEKSİKA’DA DA HİSSEDİLDİ

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, Mantua'nın yanı sıra ülkenin batı kesimindeki diğer kıyı yerleşimlerinde ve Meksika'da da hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.