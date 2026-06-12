Küçük ada ülkesi Nauru ismini değiştiriyor

Dünyanın en küçük cumhuriyetinden dikkat çeken karar...

Nauru, sömürgeci geçmişinden uzaklaşmak ve yerel kimliğini korumak amacıyla resmi adını "Naoero" olarak değiştirmeye hazırlanıyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORLAR

Mikronezya ada ülkesinin Devlet Başkanı David Adeang, parlamentoda yaptığı açıklamada, bu değişikliğin ulusun mirasına, diline ve kimliğine daha sadık bir saygı duruşu niteliği taşıdığını belirtti.

Parlamento tarafından itirazsız kabul edilen öneri, yaklaşık 13 bin nüfuslu adada resmiyet kazanması için halk oylamasına sunulacak.

Hükümetten yapılan bilgilendirmede, "Naoero" ifadesinin Nauruluların kendi dillerindeki karşılığı olduğu, mevcut "Nauru" isminin ise geçmişte yabancıların yerel telaffuzda zorlanması nedeniyle kolaylık olsun diye seçildiği aktarıldı.

İSMİN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ

Büyük Okyanus'ta, Avustralya'nın yaklaşık 3 bin kilometre kuzeydoğusunda yer alan 21 kilometrekarelik ada, tarih boyunca pek çok isim değişikliğine uğradı.

1798 yılında adayı gören İngiliz bir denizci, bölgenin güzelliğinden etkilenerek adaya "Pleasant Island" (Güzel Ada) ismini verdi.

1888 yılında Almanya'nın adayı ilhak etmesinin ardından resmi kayıtlara "Nauru" olarak geçti.

1919'da Milletler Cemiyeti mandası altında idareyi devralan Avustralya da bu yazımı korudu ve isim, adanın 1968'deki bağımsızlığından sonra da kullanılmaya devam etti.

SÖMÜRGECİLİK KARŞITI KÜRESEL HAREKETİN BİR PARÇASI

Uzmanlar, coğrafi yer isimlerinin değiştirilmesinin sadece bir imla meselesi olmadığını, sömürgeci güçlerin yerel halkların varlığını silmek için isimleri bir araç olarak kullandığını belirtiyor.

Nauru hükümeti, isim değişikliği kararında Türkiye ve Eswatini (Swaziland) gibi kendi dillerini ve yerel kimliklerini yansıtmak amacıyla resmi adını değiştiren ülkeleri örnek gösterdi.

TEHLİKE ALTINDAKİ DİLİ KORUMA ÇABASI

UNESCO, Nauru dilini resmi olarak "ciddi derecede tehlike altında" şeklinde sınıflandırıyor.

Yerel halk dili kendi arasında konuşsa da okullarda bu dilde eğitim verilmiyor.

İsmin "Naoero" olarak değiştirilmesinin, dilin gelecek nesillere aktarılması ve kültürel sürekliliğin sağlanması açısından önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Resmi oylama süreci henüz tamamlanmamış olsa da ülkede posta servisi, ulusal sağlık hizmetleri ve kamu kurumları, "Naoero" ismini kullanmaya başladı.

Avustralya Yüksek Komiserliği de kamuoyu bilgilendirmelerinde her iki ismi birlikte kullanıyor.