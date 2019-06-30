Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi soka

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü.

ÖFKELİ KALABALIK POLİS MERKEZİNE YÜRÜDÜ

Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi’ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı.