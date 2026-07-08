Külliye'ye bakakalmıştı: Kristrun Frostadottir'in makamı ortaya çıktı

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in, zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi gündem oldu.

Frostadottir, araçtan indiği andan itibaren külliyenin görkemli yapısına hayran bakışlar attı.

Ülkesinde tarihi bir kamu binasını çalışma ofisi olarak kullanan Frostadottir'in Külliye'yi uzun süre incelemesi, kendi makamını merak ettirdi.

TARİHİ ÇİFTLİK EVİ

İzlanda Başbakanı, başkent Reykjavik'te 1759 yılında Danimarka Kralı'nın kararnamesiyle yapımına başlanan ve mahkûmların iş gücüyle inşa edilen Stjórnarráðshúsið isimli tarihi binada görev yapıyor.

Halktan toplanan inek ve emlak vergileriyle inşa edilen yapı, 1816 yılına kadar cezaevi olarak kullanıldı.

Geçmişte çiftlik evi ve okul olarak da kullanılan yapı, 1941 yılında son sahibi Sigurður Jónasson tarafından devlete bağışlandıktan sonra cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılmaya başlandı.

İşte, İzlanda Başbakanı ve makamı...