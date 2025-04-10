10 Nisan 2025 Perşembe: Vizyondaki filmler

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Christopher Nolan'ın 2010 yapımı ünlü bilim kurgu ve aksiyon filmi "Başlangıç" yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Michael Caine ve Marion Cotillard'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı film, "83. Akademi Ödülleri"nde 4 Oscar kazanmıştı.

Film, çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'un, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkararak çalmasını anlatıyor.

AMATÖR

Rami Malek, Laurence Fishburne ve Rachel Brosnahan'ın rol aldığı "Amatör", aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Yönetmenliğini James Hawes'in üstlendiği ve Gary Spinelli'nin kaleme aldığı film, karısının Londra'daki terör saldırısında öldürülmesiyle hayatı altüst olan bir adamın hikayesini konu ediyor.

DROP: KABUL ET VEYA REDDET

Christopher Landon'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Drop: Kabul Et veya Reddet" filminin senaryosu, Jillian Jacobs ve Chris Roach imzası taşıyor.

Filmde, Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Gabrielle Ryan ile Ed Weeks rol aldı.

Gerilim filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, yıllar sonra ilk randevusuna çıkan dul anne Violet'ın, telefonuna gelen anonim mesajlar sonrası dehşet bir hal alan yaşamını konu ediyor.

ARMAND

Halfdan Ullmann Tondel'in yazıp yönettiği "Armand", okulların kapanmasına sayılı günler kala, 6 yaşındaki Armand ile en yakın arkadaşı Jon hakkında bir suçlama yapılması sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Dram türündeki filmde, Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Thea Lambrechts Vaulen, Endre Hellestveit ve Oystein Roger rol aldı.

FENA HALDE FİORELLA

Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Zinar Ataman ve Omid Darvishi'nin oynadığı "Fena Halde Fiorella"yı Mehmet Yamak yönetti.

Dram filminde, sokaklarda büyümüş bir grup arkadaşın, çalıştıkları mezarlıkta zengin bir adamla tanışmalarıyla gelişen olaylar izleyiciye sunuluyor.

TOHATLIYIZ HERİ

Komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan "Tohatlıyız Heri"nin yönetmenliğini Yasin Acun üstlendi.

Tokat'ta bakırcılık yapan Mehmet'in, sevdiği kadın Hediye'ye kavuşma çabasını anlatan filmde, Kürşat Akgül, Nursel Özdemir ve Ahmet Durmaz rol aldı.

HAMİA: MUSKANIN CİNN-İ

Bülent Orçin'in çektiği "Hamia: Muskanın Cinn-i", cinlerle iletişimi olan ve muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından vahşice öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın bu paranormal meseleyi çözmeye çalışmasını işliyor.

Filmin oyuncu kadrosunda, Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin, Orkun Özcan, Uğur Ayhan ve Aleyna Özcan yer alıyor.

HAFTANIN ANİMASYON FİLMİ

Vladimir Sakov'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Cesur Yaga ve Sihirli Dünya", Çok Uzak Krallık'ta kedileriyle yaşayan cadı Yaga'nın hikayesini izleyiciye taşıyor.