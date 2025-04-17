17 Nisan 2025 Perşembe: Vizyondaki filmler

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Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett ile Michael Fassbender'in başrollerini paylaştığı "Kara Torba Operasyonu", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Steven Soderbergh'in yönetmenliğindeki film, bir casusun karmaşık bir avın içine çekilmesini konu alıyor.

Filmde Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Marisa Abela ve Naomie Harris de rol aldı.

İşte haftanın filmleri...

BALDIZ

Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar ve Emel Müftüoğlu'nun rol aldığı, Hamdi Alkan'ın yönettiği "Baldız", haftanın yerli komedi filmi olarak izleyiciyle buluşacak.

TENET

Christopher Nolan'ın 2020 yapımı gerilim ve aksiyon filmi "Tenet" yeniden izleyici karşısına çıkacak.

John David Washington'ın başrolünde yer aldığı yapım, Nolan'ın alameti farikası zaman mefhumunu bozmasını, dünyanın geleceğine gizemli bir tehdidin ışığında bir başka seviyeye taşıyor.

LEON: SEVGİNİN GÜCÜ

Jean Reno, Gary Oldman, Danny Aiello ve Natalie Portman'ın başrollerini paylaştığı "Leon: Sevginin Gücü", aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Luc Besson'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Fransız yapımı film, New York'ta yaşayan, ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızın, Leon adında bir adamla karşılaşması sonrasında hayatının değişmesini anlatıyor.

SAYKOTERAPİ

Tolga Karaçelik'in Türkiye-ABD ortak yapımı filmi "Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi", komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Britt Lower, Steve Buscemi, John Magaro, Sydney Cole Alexander, Olli Haaskivi ve Nadir Sarıbacak'ın oynadığı film, boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adamın, emekli seri katille beklenmedik dostluk kurması sonrasında hayatının değişmesini konu ediniyor.

GÜNAHKARLAR

Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo ve Lola Kirke'nin rol aldığı "Günahkarlar", haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.

Ryan Coogler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, geçmişinden kaçmaya çalışan ikiz kardeşlerin, memleketlerine dönüşte karşılaştığı karanlıkla yüzleşmesini işliyor.

KATİLİYLE KAHVALTI

Adem Kaya'nın yönettiği; Musa Kazım Öney, Hicran Yavuz ve Sevim Didar Gültekin'in rol aldığı "Katiliyle Kahvaltı", 7 kişinin olduğu bir otelde işlenen cinayetin aydınlatılma çabasını odağına alıyor.

RUM YETİMHANESİ

Cem Kaymakçı ve Anastasiya Budakva'nın yönettiği "Rum Yetimhanesi", yeni kaybettiği annesinin kendisine bıraktığı mektupla bir kardeşi olduğunu öğrenen Nergis'in, bu ailevi gizemi çözmek için Büyükada'ya gitmesiyle gelişen olayları işliyor.

HAFTANIN ANİMASYONLAR

Kenan Aktaş'ın filmi "Hay Hak", kaybolduktan 4 yıl sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz'ün hikayesini anlatıyor.

Rus yönetmen Vasiliy Rovenskiy'in filmi "Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar", ailesi ve arılarıyla mutlu yaşayan ayı Mic ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.