2024 yılının en pahalı sanat eserleri belli oldu

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Christie’s, Sotheby’s gibi dünya devi müzayedelerde yılın satış bilançosu belli olmaya başladı. Çağdaştan moderne pek çok başyapıt yıl boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Artam, 2024’ün en pahalı eser seçkisini yayınladı.

Listenin ilk sırasında Mica Ertegün’ün koleksiyonundan sunulan René Magritte’in ünlü tablosu “L’empire des Lumières” var. Kasımda Christie’s’te satışa çıkan tablo, 121.16 milyon dolara alıcı buldu.

Ed Ruscha’nın Synthesis And Climax eseri yine kasım ayındaki Christie’s müzayedesinde 68.26 milyon dolara satıldığında sanatçı, açık artırma rekorunu kırarak ikinci sıraya yerleşti. Claude Monet’nin “Nymphéas”ı Sotheby’s, New York’taki kasım müzayedesinde 65.5 milyon dolara ulaşarak en pahalı üçüncü eser oldu.

LİSTEDEKİ DİĞER ESERLER

Jean-Michel Basquiat, “Untitled (ELMAR)”, 1982, 46.48 milyon dolar, René Magritte, “L’ami intime”, 1958, 42.12 milyon dolar, Andy Warhol, “Flowers”, 1964, 35.48 milyon dolar, Claude Monet, “Meules à Giverny”, 1893, 34.8 milyon dolar, Vincent van Gogh, “Coin de jardin avec papillons”, 1887, 33.19 milyon dolar Mark Rothko, “Untitled (Yellow and Blue)”, 1954, 32.47 milyon dolar.