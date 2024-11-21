21 Kasım 2024 Perşembe: Vizyondaki filmler

AA

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni filmler vizyona girmeye devam ediyor. Buna göre 5'i yerli toplam 10 film, izleyicisiyle buluşacak.

Haftanın filmleri şu şekilde...

SİYAH KANARYA

Kate Beckinsale'in başrolünde oynadığı Siyah Kanarya, dünyayı bekleyen siber savaş tehlikesi ve büyük ülkelerin istihbarat servislerinin savaşını anlatan bir hikaye ile aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Kadın ajan filmleri kategorisinde türünün iyilerinden sayılan ve derinlikli senaryosuyla öne çıkan Birleşik Krallık yapımı film, ölümcül bir komploya kurban gitmiş ve kocasını kurtarmak zorunda kalan, CIA ajanı Avery Graves'in hikayesini odağına alıyor.

MARIA OLMAK

Jessica Palud'un yönettiği "Maria Olmak", Maria Schneider'in Marlon Brando ile çektiği Paris'te Son Tango filminin çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları ve filmin kendisine getirdiği ünü beyaz perdeye taşıyacak.

Filmde genç oyuncu Anamaria Vartolomei'ye, Fransız sinemasından Matt Dillo, Giuseppe Maggio, Celeste Brunnquell ve Yvan Attal eşlik etti.

WICKED

Stephen Schwartz ve Winnie Holzman'ın The Wizard of Oz filminin ön hikayesi olarak tasarladıkları, ilk olarak 2003'te sahnelenen aynı adlı Broadway müzikalinin sinema filmi uyarlaması Wicked, Oz cadıları Elphaba ve Glinda'nın hikayesini anlatıyor.

Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Marissa Bode ve Idina Menzel rol aldı.

DÜNYA VARMIŞ

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Dünya Varmış, dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları konu ediniyor.

Yönetmen koltuğunda Ali Adnan Özgür'ün oturduğu filmde; Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Attila Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay ve Bahtiyar Engin rol aldı.

GENİŞ AİLE: CEVAHİR VE ULVİ

Ufuk Özkan, Bülent Çolak ve Asuman Dabak'ın başrollerini paylaştığı Cüneyt İnay yönetmenliğindeki devam filmi Geniş Aile 4: Cevahir ve Ulvi, komedi türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

KIZI KAZAN AŞK

Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı ve Burak Alkaş'ın rol aldığı Kızı Kazan Aşk haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Yönetmenliğini Onur Öğden'in yaptığı film, büyükşehirde yaşayan ve hayattan bezmiş şekilde hayatına devam eden genç bir kızın, arkadaşıyla oynadığı kazı kazan biletine çıkan para ikramiyesi ile başlayan macerasını anlatıyor.

PARANOYA

Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın başrollerini paylaştığı Cengiz Özkarabekir'in filmi Paranoya, üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamadığı için paranoyası başlayan Muntazam adlı gazetecinin başından geçenleri konu alıyor.

YÜZDE 100 KURT

Avustralyalı yönetmen Alexs Stadermann'ın animasyon filmi Yüzde 100 Kurt, kurt sürüsü tarafından dışlanan Freddy'nin, gerçek bir kurt olduğunu kanıtlamak için kayıp Moonstone'u bulmaya karar vermesi sonrası yaşadığı olayları işliyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Damien Leone'nin filmi Terrifier 3, ABD'de noel ruhuyla yılın en huzurlu gecesini kutlamaya hazırlanan Miles Kasabası sakinlerinin, Art the Clown'un geri dönüşüyle yaşadığı kabusu anlatıyor.

Fransız yapımı Abel Danan yönetmenliğindeki korku filmi Killer Influence, yazlık evine arkadaşlarını davet eden influencer Alex'in, paranormal olayları videoya çekmek için başlayan tatilinin, gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini ele alıyor.

Orçun Behram'ın çektiği yerli korku filmi Cenaze, bir cenaze arabası şoförü Cemal'in, kendisine rutini dışında bir görev verilmesi sonrası başından geçen olaylar etrafında dönüyor.