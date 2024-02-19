240 senelik Mariinsky Orkestrası tarihinde ilk Türk şef Dünyanın en büyük müzik kurumlarından biri olan Mariinsky Orkestrası ile bir dizi konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi’i Can Deliorman, 240 yaşındaki Mariinsky tarihinde sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. Deliorman'ın performansı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi’i Can Deliorman; dünyanın en büyük müzik kurumlarından biri olan Mariinsky Orkestrası ile bir dizi konser gerçekleştirdi.

Türk sanatçılar ve eserler büyük beğeni topluyor

Şubat ayında gerçekleşen konserlerde 16 yaşındaki genç Türk piyanist Can Saraç’ı solist olarak sahneye çıkaran Deliorman, aynı zamanda Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu” eserini de Rusya dinleyicisi ile buluşturdu.

Tüm biletleri tükenen konserler Rus basınında geniş yer bulurken dinleyici tarafından büyük beğeni topladı.

Büyük kültürel işbirliği

240 yaşındaki Mariinsky tarihinde sahne alan ilk Türk sanatçı olan Deliorman, 2024 yılı boyunca 20’ye yakın birçok konser de gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndaki görevi ile birlikte, Mariinsky orkestrasını da düzenli olarak yönetecek olan Cemi’i Can Deliorman, dünyaca ünlü efsanevi şef Valery Gergiev ile birlikte iki ülke arasında gelişecek birçok kültürel projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Cemi'i Can Deliorman kimdir?

Cemi'i Can Deliorman, 1984 yılında doğdu. Müzik yolculuğuna keman eğitimi alarak başladı ve orkestra şefliği konusundaki ilk derslerini Sami Hatipoğlu ve Burak Tüzün'den aldı.

Eğitimine Universität für Musik und darstellende Kunst Wien'de devam etti. Deliorman eğitimini Kunstuniversität Graz'da tamamladı ve burada Martin Sieghart yönetimindeki orkestra şefliği ve Johannes Prinz yönetimindeki koro şefliği konularında becerilerini geliştirdi.

Princeton Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olarak müzik kariyeri üzerinde derin etkisi olan ünlü şefler Pierre Boulez ve Kurt Masur ile birlikte çalışarak zanaatını daha da geliştirdi.

Cemi'i Can Deliorman, 2018-2020 yılları arasında şefliğini yaptığı İstanbul Gedik Filarmoni Orkestrası'nın kurucularındandır. 2020 yılından bu yana Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Baş Şefi olarak görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Ankara (Gautier Capuçon ile) ve İstanbul (Maxim Vengerov ile) konserleri, Hezarfen Topluluğu ile Bristol'de ilk konseri ve senfoni orkestralarıyla konuk şeflik performansları Deliorman'ın son sezondaki dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü birçok müzisyenle iş birliği yaptı

İtalya'da Sanremo ve Grosseto. 2020'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni konser salonunun açılışını kutlayan Angela Gheorghiu'nun da yer aldığı bir gala konserine liderlik etti.

Bu konser Mezzo kanalında yayınlandı. Deliorman ayrıca Rolando Villazón, Daniel Müller-Schott, Fatma Said, Johannes Moser, Michel Camilo, Anneleen Lenaerts, Victor Julien-Laferrière ve daha birçok müzisyenle iş birliği yaptı.

Cemi'i Can Deliorman'ın son yıllarda yaptığı besteler arasında Mahler'in Dördüncü Senfonisi, Dvořák'ın Dokuzuncu Senfonisi, Rimsky-Korsakov'un Şehrazade'si , Beethoven'ın Yedinci ve Dokuzuncu Senfonileri, Mozart'ın Requiem'i, Brahms'ın Birinci Senfonisi, Franck'ın Senfonisi ve Orff'un Carmina Burana'sı sayılabilir.

Honegger ve Korngold'un viyolonsel konçertolarını Türk dinleyicilerle tanıştırdı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Ligeti'nin Oda Konçertosu ve Schoenberg'in Oda Senfonisini kaydetti.

Deliorman aynı zamanda çağdaş bestecilerin eserlerinin prömiyerini yaparak müzikal ifadenin sınırlarını zorlamaya olan bağlılığını ortaya koydu.