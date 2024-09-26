26 Eylül 2024 Perşembe: Vizyondaki filmler Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, gerilimden animasyona 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Francis Ford Coppola'nın yapım hikayesi 40 yıl süren Megalopolis: Bir Masal filmi haftanın dikkati çeken yapımları arasında.

AA

Sinema salonları bu hafta da dopdolu. Sinemaseverlerin keyifle izleyecekleri filmler arasında beşi yerli, toplam 12 film vizyona girecek.

Gizli biyolojik deneylerin yapıldığı bir alanı konu alan Kazakistan yapımı Diriliş Adası adlı film, Aysulu Onaran'ın yönetmenliğinde bu hafta seyirci karşısına çıkacak. Filmin oyuncu kadrosunda Vlad Bukatkin, Malika Baygubenova ve Aleksey Shemes gibi isimler yer alıyor.

İşte haftanın filmleri...

MEGALOPOLİS: BİR MASAL

Tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Francis Ford Coppola'nın yapım hikayesi tam 40 yıl süren Megalopolis: Bir Masal filmi, yıldız oyuncu kadrosu ve sanat yönetimiyle haftanın dikkati çeken yapımları arasında.

Cannes'da dünya prömiyerini yapan filmin oyuncu kadrosu Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman'dan oluşuyor.

Bilim kurgu ve dramı bir araya getiren film, ütopik, idealist bir gelecek hayali kuran, dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina'nın hikayesini konu ediyor.

GELECEK YIL AYNI YERDE

Nick Moore tarafından yönetilen ve başrollerinde Lucien Laviscount ve Sophie Cookson'ın oynadığı Gelecek Yıl Aynı Yerde, romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına bekliyor. Sophie Cousens'ın aynı adlı romanının bir uyarlaması olan film, aynı hastanede bir dakika ara ile doğan Minnie ve Quinn'in hikayesine odaklanıyor.

BİR GECE

Orijinal ismiyle Strangers by Night olan Fransız yapımı Bir Gece filmi, Paris metrosunda tartışarak tanışan bir kadın ve adamın hikayesini ele alıyor.

MEŞRU GAYRİMEŞRU

Haftanın yerli komedi filmlerinden Meşru Gayrimeşru, tüm parasını telefon dolandırıcılarına kaptıran hukuk profesörü Erdem Kuş'un parasının peşine düşmesiyle birlikte gelişen olayları takip ediyor. Filmin başrollerini Erkan Can, Kemal Uçar, Şahin Sarsu, İbrahim Temizoğlu ve Yusuf Uyar paylaşıyor.

HAYALİMDEKİ KÖY 2

Hayalimdeki Köy filminin devamı olan komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen Cüneyt Faruk Arkın oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Nuri Alço, Eşref Kolçak, Coşkun Göğen, Levent Taşçı ve Burçak Kabadayı yer alıyor.

TAN VAKTİ

Dram ve romantizmi bir araya getiren Tan Vakti filmi, okulu kapalı bir köyde öğretmenlik yapmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Elazığ'da çekilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Süleyman Karadağ gerçekleştirdi.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek Azrail, tutsaklığından kurtulmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediniyor. ABD ve Estonya ortak yapımı filmde Samara Weaving, Nathan Stewart-Jarrett ve Vic Carmen Sonne rol alıyor.

Ogan Şenyolcu'nun yönettiği Fussile filmi, doğumu sırasında annelerini kaybettikleri için kardeşine karşı öfke besleyen bir kadının hikayesini anlatıyor.

Üç Harfliler ve Şeytan-ı Racim gibi seriye dönüşen filmlerle tanınan Arkın Aktaç'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ömer Güler'in yapımcılığını üstlendiği Büyücü filmi, görev için gittiği cinayet mahalliyle ilgili halüsinasyonlar gören bir polisin hikayesine odaklanıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Bu hafta vizyonda olacak Endonezya yapımı Küçük Kahramanlar: Deniz Altı Maceraları animasyon filmi, denizlerin altında yaşadıkları huzurlu hayatı tehdit eden canavarlara karşı mücadele eden deniz kızı prenses Clara ve arkadaşlarını hikayesini anlatıyor.

İran yapımı Kuzugiller ve Uçuş Hayali animasyon filmi ise uçmayı hayal eden bir koyunun hikayesini minik izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)