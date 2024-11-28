28 Kasım 2024 Perşembe: Vizyondaki filmler

AA

Sinema salonlarında bu hafta, komediden drama, gerilimden korkuya, altısı yerli, 11 film vizyona girecek.

Mete Gümürhan'ın Türkiye, Belçika ve Hollanda ortak yapımında çekilen filmi "Beraber", annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp, Türkiye'ye taşınan 14 yaşındaki bir gencin hikayesini konu ediyor.

Senaryosunu Chris Westendorp'un yazdığı filmde; Alihan Şahin, Sinan Eroğlu ve Hayat Van Eck rol aldı.

İşte haftanın filmleri;

MUKADDERAT

Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş'ın rol aldığı Mukadderat, komedi ve dram karışımı bir hikayeyi konu alıyor.

Nadim Güç yönetmenliğindeki filmde, başrol oyuncusu Nur Sürer, kocasının ölümünün ardından yalnız kalma korkusuyla yeniden evlenmek isteyen "Sultan" karakterine hayat veriyor.

BURADA

Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly ve Michelle Dockery'in başrollerini paylaştığı Burada, bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

BARDA

Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" izleyici ile buluşacak.

Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki filmde, İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt ve Burak Can Doğan rol aldı.

PARANORMAL CUMA

Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun ve Hazal Erişkin'in başrollerini paylaştığı "Paranormal Cuma", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Eray Koçak'ın yönetmenliğini yaptığı film, sakarlığıyla kendisini beklenmedik durumların içerisine sokan bir adamın hikayesini işliyor.

SON NEFES

Joachim Heden yönetmenliğinde çekilen "Son Nefes", bir grup eski üniversite arkadaşının, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için Karayipler'de tüplü dalış gezisinde yeniden bir araya gelmesini ve kendilerini büyük beyaz köpekbalıklarıyla çevrili paslı metalden oluşan sualtı labirentinde kapana kısılmış bulmalarını anlatıyor.

MUTFAK

Meksikalı sinemacı Alonzo Ruizpalacios'un filmi "Mutfak", New York'taki bir restoranın mutfağında gerçekleşen olayları odağına alıyor.

ABD ve Meksika ortak yapımı filmde Raul Briones, Rooney Mara, Anna Diaz ve Motell Gyn Foster rol aldı.

MOANA 2

Animasyon film "Moana 2", David G. Derrick, Jason Hand ve Dana Ledoux Miller tarafından çekildi.

Film, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana'nın yaşadıklarını anlatıyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Ömer Korkmaz'ın filmi "Günah Şeytanın Oğlu" ve Gökhan Murat Toktamışoğlu'nın çektiği "Kabir Azabı 2" korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.