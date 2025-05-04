ABD turnesinde Türk gölge oyunu Karagöz, çocukları büyüledi

AA & Ensonhaber

New York merkezli Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY), 22 Mart’ta başlattığı kültür yolculuğuyla geleneksel Karagöz-Hacivat sanatını Amerika’nın dört bir yanına taşımaya devam ediyor. “Karagöz Everywhere” projesi kapsamında bugüne dek altı eyalette düzenlenen etkinliklerde, dört binden fazla çocuk ve aile, Türk gölge tiyatrosunun büyüleyici dünyasıyla tanıştı.

Geleneksel kültürü modern sahne diliyle harmanlayan etkinliklerde sadece gösterilerle yetinilmiyor. Çocuklar aynı zamanda düzenlenen atölyelerde Karagöz ve Hacivat figürlerini tasarlıyor, kendi kuklalarını yaparak oyunun bir parçası hâline geliyor.

New York’tan New Jersey’e, Virginia’dan Washington D.C. ve Philadelphia’ya uzanan gösterilerde, sahneye taşınan mizah dolu diyaloglar ve canlı anlatımlar sayesinde, Karagöz yalnızca eğlendirmekle kalmıyor; dil, tarih ve gelenekleri de çocuklara sevdirerek aktarıyor.

23 NİSAN COŞKUSUNUN KALBİ, KARAGÖZ SAHNESİNDE ATTI

Projenin en yoğun ilgi gören durağı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. ABD’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen bayram kutlamalarında Karagöz sahneye çıkarak çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. Etkinliklerde Türkçe şarkılar söylendi, geleneksel çocuk oyunları oynandı, kültürel motifler adeta sahnelere taşındı.

GÖLGE OYUNU MİRASI, ABD'DE YAŞIYOR

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen proje, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Karagöz sanatını sadece yaşatmakla kalmıyor; aynı zamanda yeni kuşaklara tanıtıyor. Amerika’da yaşayan Türk çocuklarına hem ana dillerini hem de kültürel kimliklerini keşfetme imkânı sunuyor.

TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, projenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

Karagöz, bizim tarihsel belleğimizin canlı bir ifadesi. Bu projeyle gölge oyununu yalnızca sahnelemekle kalmadık, çocuklara da bu mirasın bir parçası olma fırsatı sunduk. Gösterdiğimiz her yerde büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu da bize, kültürümüzü geleceğe taşıma konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Projenin bel kemiğini oluşturan ekipte, Başkan Yazıcı'nın yanı sıra çırak Kutay Manfurat ve sahne koordinatörü Bedirhan Sezer aktif rol alıyor. Gösteri hazırlıklarından sahneye, teknik detaylardan seyirciyle etkileşime kadar her aşamada bu ekip sahada görev yapıyor.

“Karagöz Everywhere” turnesi, 23 Mayıs 2025’e kadar sürecek gösterilerle Amerika’daki kültürel köprüleri güçlendirmeye ve Türk sanatını çocuklarla buluşturmaya devam edecek.