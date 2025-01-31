ABD'de koleksiyoncu 50 dolara Van Gogh tablosu satın aldı; gerçek değeri ise 15 milyon dolar

Haber Merkezi

ABD’nin Minnesota eyaletinde düzenlenen ikinci el satışta bir antika koleksiyoncusu 50 dolardan daha ucuza kalın bir impasto yağlı boya balıkçı tablosu satın aldı.

Tablonun Vincent van Gogh'un uzun yıllardır kayıp olan bir eseri olabileceği tahmin ediliyor. “Elimar (1889)” adlı tabloyu sanatçının Mayıs 1889 ile Mayıs 1890 arasında Fransa’nın Saint-Rémy-de-Provence kentindeki Saint-Paul psikiyatri sanatoryumunda yattığı sırada yapmış olabileceği belirtiliyor.

DEĞERİ 15 MİLYON DOLAR

Ancak tablonun Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi tarafından resmi olarak ressama atfedilmesi gerekiyor. Tablonun ressama ait olduğu tespil edilirse değeri yaklaşık 15 milyon dolar olacak.