ABD'de sanatçılara 12 milyon dolarlık yardım fonu

Haber Merkezi

Kaliforniya’daki orman yangınlarından etkilenen sanatçılara destek olmak amacıyla Los Angeles’taki J. Paul Getty Trust, LACMA ve Hammer Museum gibi kurumlar öncülüğünde 12 milyon dolarlık bir acil yardım fonu oluşturuldu.

Fonun yönetimini Kültür İnovasyon Merkezi üstlenecek. Fon ile sanatçılar ve kültür çalışanlarının barınma ihtiyaçları başta olmak üzere acil durumlarındaki maddi kayıplarının hafifletilmesi hedefleniyor.

Kentin değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan yangınlarda şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti.

FELAKETİN BOYUTU

Yangınlar Los Angeles'ı kasıp kavurmaya devam ederken, geride bıraktığı hasar, can kaybı, iş kesintileri ve diğer ekonomik etkileri dahil olmak üzere felaketin boyutu da netlik kazanıyor.

LOS ANGELES NEDEN YANDI

Los Angeles bölgesinde başlayan yangınlar, henüz tamamen netleşmeyen sebeplerle ortaya çıktı.

Şu ana kadar herhangi bir yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına dair kanıt bulunmadı. Ancak, rüzgar koşulları, kuru hava ve su kaynaklarının kısıtlı olması, yangınların hızla büyümesine neden oldu.

Bölge ve hava koşulları göz önüne alındığında, yangın uzmanları ilk akıllarına gelenin elektrik hatları olduğunu söyledi. Şiddetli rüzgarlar hatların birbirine çarpmasına ve aşırı sıcak erimiş metalden oluşan küçük topların dökülmesine neden olabilir.