ABD'de Türk dizi ve film rüzgarı

AA

Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen etkinliğe, OGM Pictures ana sponsor olarak katkı sağladı.

Etkinliğin ikinci gününde, Şehrazat dizisinin ilk bölümü ile Sahipsizler ve Dilan hakkında konuşmalıyız isimli kısa filmler, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe Şehrazat dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ve "Dilan hakkında konuşmalıyız kısa filminin yapımcısı, oyuncu ve model Dilan Çiçek Deniz de katıldı.

Hacıoğlu yaptığı açıklamada, şöyle dedi.

"HEYECAN VERİCİ"