ABD'li müzisyen Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti

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Quincy Jones'un danışmanı Arnold Robinson, 28 Grammy ödülü bulunan sanatçının dün akşam Los Angeles'taki evinde, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ailesi, Jones'un vefatını, "Bu gece, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini buruk bir şekilde paylaşıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

Açıklamada, "Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, onun yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibi birinin asla gelmeyeceğini biliyoruz." ifadesine yer verildi.

91 yaşında hayatını kaybeden Jones, Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış, Micheal Jackson'un kariyerinin yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Jones, Micheal Jackson'un 1983'te 20 milyondan fazla satan albümü Thriller'n yapımcısıydı. Jones, 2 Akademi Onur Ödülü, 1 de Emmy ödülüne layık görülmüştü.