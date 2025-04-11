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Abraham Lincoln’ün kişisel eşyaları satışa çıkıyor; hedeflenen gelir 4 milyon dolar

Abraham Lincoln’ün kişisel eşyaları satışa çıkıyor; hedeflenen gelir 4 milyon dolar Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) 16'ıncı Başkanı olan ve bir suikast sonucu öldürülen Abraham Lincoln’ün özel koleksiyonundan oluşan eşyaları satışa sunulacak.