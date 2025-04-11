Abraham Lincoln’ün kişisel eşyaları satışa çıkıyor; hedeflenen gelir 4 milyon dolar
Haber Merkezi

Köleliği kaldıran ve bu uğurda suikast sonucu öldürülen ABD'nin 16'ıncı Başkanı Abraham Lincoln’ün eşyalarına satışa çıkıyor.

Abraham Lincoln’e ait kişisel eşyalar, el yazmaları ve siyasi kampanya hatıralarından oluşan koleksiyon, Chicago’daki Freeman’s Hindman müzayede evinde 21 Mayıs’ta açık artırmaya sunulacak.

HEDEFLENEN GELİR

Lincoln Başkanlık Vakfı adına düzenlenen müzayedede yer alacak yaklaşık 140 parçalık koleksiyonun dört milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.

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Ergül Tosun
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü