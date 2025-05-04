Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber

İki ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakımda tutulan tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Naşit Özcan, 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni olan Yönetmen Naşit Özcan, Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulan "Ay, Carmela!" oyununun gösterimi öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlamıştı.

SANATÇI BİR AİLENİN ÜYESİ

Sanatın içinden gelen bir ailenin ferdi olan Necip Naşit Özcan, ünlü tiyatrocu Selim Naşit Özcan’ın oğlu, Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in ise yeğeniydi. 27 Şubat’ta geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Özcan’dan bugün acı haber geldi.

USTA OYUNCUNUN ARDINDA KALANLAR

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özcan, sahneyle çok erken yaşlarda tanıştı. Tiyatronun büyülü perdesi onun için ilk kez 1971 yılında, Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda açıldı. Ferih Egemen’in yönettiği Ben Çalmadım adlı çocuk oyununda sahneye çıkan genç Özcan, böylece sanat yolculuğuna ilk adımını atmış oldu.

1977’de Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda profesyonel tiyatro hayatına başlayan Özcan, 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun düzenlediği kurslarda oyunculuk eğitimi aldı. Sanata olan tutkusunu pekiştiren bu eğitimlerin ardından 1988 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı. Burada yıllar boyunca birçok önemli eserde yer aldı.

Usta oyuncu, 1994 yılında sahnelediği "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyununda canlandırdığı Vicdani rolüyle, 2000 yılında ise Kadın ile Memur adlı oyunda hayat verdiği Memur karakteriyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

Yalnızca sahnedeki başarılarıyla değil, alçakgönüllülüğü ve sahne arkasındaki emekleriyle de tiyatro camiasında iz bırakan Necip Naşit Özcan’ın kaybı, Türk tiyatrosunda büyük bir boşluk yarattı.