AA & Ensonhaber

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'nde el sanatlarıyla uğraşan depremzede kadın kursiyerler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de yaşadıkları zorlu sürecin psikolojik etkilerinden uzaklaşarak moral kazanıyor.

Kursiyerler, 46 yıl önce inşa edilen ve "Asrın Felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 04.17'de durarak şehrin simgesi haline gelen saat kulesinin maketini atık malzemeler kullanarak üretiyor. El emeğiyle hazırlanan bu minyatürler, çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderiliyor ve kente gelen misafirlere hediye ediliyor.

DEPREM FARKINDALIĞI İÇİN ANLAMLI BİR ÇALIŞMA

Usta öğretici Nadir Harıkçı, saat kulesinin Adıyaman için önemli bir sembol olduğunu belirterek şunları söyledi:

Depremlerde duran saat kulesi, bizim için güçlü bir anlam taşıyor ve manevi değeri çok yüksek. Kurs merkezinde kadınlarla birlikte karton ve atık malzemeler kullanarak saat kulesinin minyatürünü yapıyoruz. Elbette zahmetli bir süreç ama büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz her sabah geliyor ve yaklaşık beş saat boyunca bu özel eseri üretmek için emek veriyor.

SANATLA DAYANIŞMA VE UMUT

Kursiyerlerden Nuriye Çalgan, kurs merkezinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada hem el becerilerimizi geliştiriyoruz hem de bir arada olup dayanışma içinde çalışıyoruz. Saat kulesi, Adıyaman için özel bir yapı. Onun maketini yapmak bizim için de anlamlı bir deneyim oldu" dedi.

Bu anlamlı çalışma, deprem farkındalığını artırırken, kadınların sosyal hayata daha güçlü tutunmasını da sağlıyor.