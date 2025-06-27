Adıyaman'daki 'yüzen adalar' sabitleniyor

Çelikhan Kaymakamlığı ile Adıyaman Üniversitesi’nin hazırladığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı proje kapsamında, rüzgar ve benzeri dış etkenlerle kıyıya sürüklenerek karaya oturan yüzen adaların sabitlenmesine yönelik çalışmalara iki hafta önce başlandı.

Baraj gölünde yüzeyde bulunan yaklaşık 80 metrekarelik ada, çevre dostu özel beton karışımları, çelik halatlar, tel hasır ve zincirler kullanılarak uzman ekiplerce gölün merkezine sabitlendi.

HEDEF: TÜM YÜZEN ADALARIN KORUNMASI

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, yıllar içinde karaya oturarak ekosistemden kopan adaları kurtarmayı hedeflediklerini belirterek, “Karaya oturmuş 80 metrekarelik adayı gölün ortasına taşıyıp sabitlemeyi başardık. Toplamda yaklaşık 100 dönüm büyüklüğünde olan irili ufaklı diğer yüzen adaları da kurtararak kentin turizm potansiyeline katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Keleş, yüzen adaların ekosistem açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti:

Bu doğal yapılar, biyoçeşitliliğe büyük katkı sunuyor. Ayrıca karbon emisyonunu azaltıcı etkileri de bulunuyor. Şu anda dünyada ilk kez uygulanan bu proje, sadece çevresel değil, bilimsel açıdan da öncü bir niteliğe sahip.

İLK UYGULAMA BAŞARILI

Projenin ilk aşamasının başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Keleş, “İki hafta önce karaya oturmuş olan adayı göl merkezine sabitledik. O günden bu yana yapılan gözlemler, sürecin başarıyla ilerlediğini gösteriyor. Şimdi su seviyesinin yükselmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DOĞAL YAPILAR, GELECEĞE TAŞINIYOR

Adıyaman Üniversitesi'nden, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Avrupa Toprak Bürosu Ulusal Teknik Uzmanı Prof. Dr. Erhan Akça ise projenin uzun vadeli önemine değindi:

Bu adalar bin yıldır varlığını sürdürüyor ve biz onların bir bin yıl daha doğaya hizmet etmesini istiyoruz. Sabitleme işlemlerinde çevreye zarar vermeden, üzerindeki doğal bitki örtüsünü koruyarak hareket ediyoruz. Tüm statik hesaplamalar yapıldı. Şimdi bu adalar yeni bir yaşam döngüsüne adım atıyor.

EKOSİSTEMİN CANLANMASI HEDEFLENİYOR

Akça, dünyada genellikle yapay adaların üretildiğini ancak bu projede doğal varlıkların korunmasına odaklanıldığını belirtti: