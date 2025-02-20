Agatha Christie’nin Doğu Ekspresinde Cinayet romanı, ilk kez Türk tiyatrosunda

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Efsanevi dedektif Hercule Poirot’nun nefes kesen macerasını konu alan oyun, görsel efektlerle zenginleştirilmiş modern bir uyarlama olarak bu sezon da tiyatro severlere eşsiz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

Christie’nin klasiği ilk kez Türk tiyatrosunda sahnelenecek. 1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul’daki tarihi Pera Palas Oteli’nde kaleme aldığı, onlarca dile çevrilen ve sinemaya defalarca uyarlanan bu kült eser, Atilla Şendil ve Savaş Özdural’ın rejisiyle sahneye taşınıyor.

Hercule Poirot karakterine Atilla Şendil hayat verirken, güçlü oyuncu kadrosunda Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu yer alıyor.

EŞSİZ BİR ATMOSFER

Tiyatro Ak’la Kara, Doğu Ekspresinde Cinayet oyununda izleyicilere sadece bir hikaye değil, aynı zamanda büyüleyici bir görsel şölen sunuyor. Tren sisleri, kar yağışı efektleri, barkovizyon perdeleri ve tren pencerelerinde canlanan sinematik görüntülerle sahne adeta bir film setine dönüşüyor. Seyirciler, olayların geçtiği dönemin atmosferini iliklerine kadar hissedecek.

POİROT ZAMANLA YARIŞIYOR

Oyun, İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi’nde işlenen vahşi bir cinayetin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Hercule Poirot’nun hikayesini anlatıyor. Cinayet, herkesin şüpheli olduğu ve gereğinden fazla ipucu bulunan bir kompartmanda işlenmiştir.

Tren, dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot, polis gelmeden katili ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar. Ancak göründüğünden çok daha derin sırları olan yolcular, bu zorlu mücadeleyi iyice karmaşık hale getirir.