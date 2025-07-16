Ağrı Dağı ve Tuzluca Gökkuşağı Tepeleri, artık Türkiye'nin 'Jeolojik Mirası'

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVK), TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı”, MTA Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörden uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin jeolojik mirasına dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. “Türkiye Jeolojik Miras Araştırmaları Projesi” kapsamında proje başkanı Korhan Çakır ve proje danışmanı Doç. Dr. Adem Yulu (Iğdır Üniversitesi) tarafından sunulan öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

TÜRKİYE'NİN JEOLOJİK MİRASINA DAHİL OLDULAR

Bu kararla birlikte; Ağrı Dağı Stratovolkanı "Anahtar Jeolojik Alan", Tuzluca’daki Gökuşağı Tepeleri ve Tuz Mağarası ise "Jeosit/Jeolojik Miras Alanı" olarak Türkiye’nin resmi jeolojik miras envanterine dâhil edildi.

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi, MTA ile iş birliği içerisinde 2022 yılından bu yana Ağrı Dağı ve çevresinin jeolojik, doğal ve kültürel değerlerini kayıt altına alma çalışmalarını sürdürüyor.