Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur yorumu: Nefes nefese 40 yıl birlikte yaşadık

AA

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Ahmet Selçuk İlkan, yaptığı açıklamada, Tayfur ile uzun yıllar süren dostlukları olduğunu belirterek, "40 yıllık mazimizi beraber nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti. En acılı, en mutlu, en kederli, en neşeli günlerimizi sabah, öğle, akşam demeden saatlerce beraber paylaştık. En güzeli de 100'e yakın şarkıda hep birlikte olduk. Hep beraber konserlere gittik, yurt dışına, yurt içine, ülkemizin tüm güzel şehirlerine gittik. O şu an kalbimizde." diye konuştu.

"BİRKAÇ HASRETİ VARDI"

"Bunu ilk kez size söylüyorum. Birkaç hasreti vardı. Bunlardan biri hiç 'baba' diyememekti. Babasını erken kaybetmişti. Hiç 'öğretmenim' diyemedi. Gözleri açık gitti. Çünkü bir çantası, bir okul sırası, bir kalemi, kağıdı olmadı. Hep bunun özlemi içindeydi. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki en geç bir ay içerisinde Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin hazırladığı, muhteşem bir kültür sanat müzesi var. Ferdi Tayfur Sanat Müzesi'nin kurdelesini kesecektik. Hiç olmazsa bir, iki ay kadar daha yaşayabilseydi. yaşarken onun için açılmış bu muhteşem müzeyi görebilseydi diyorum. Bizim de gözlerimiz açık ama onu yaşatacağız şarkılarıyla."

"BAK, BENİ BEKLEMİYORLAR"