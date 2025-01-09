Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye'de konser verecek

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The God Machine adlı Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek topluluk, 26 Eylül'de Ankara Milyon Performance Hall'de, 27 Eylül'de ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Şarkı sözlerini yazarken John Ronald Reuel Tolkien, Stephen King ve Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup, Hansi Kürsch, Andre Olbrich, Marcus Siepen ve Frederik Ehmke'den oluşuyor.

Konserin biletleri Bubilet'te satışa sunuldu.

GRUBA DAİR...

Blind Guardian, 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde kurulmuş bir power metal grubudur. Power metal ve speed metal türlerinin en yaratıcı ve etkili grupları arasında gösterilir. Grubun kariyerinde dokuz müzisyen yer aldı.

2005 yılından beri grubun kadrosu, vokalist Hansi Kürsch, gitarist André Olbrich ve Marcus Siepen ile baterist Frederik Ehmke'den oluşmaktadır.

Blind Guardian, 1980'lerin ortalarında başlayan Alman heavy metal akımının bir parçasıdır. Grup, 1984 yılında Lucifer's Heritage adıyla Kürsch, Olbrich, gitarist Markus Dörk ve davulcu Thomas Stauch tarafından kuruldu. Dörk ve Stauch ertesi yıl gruptan ayrıldı, yerlerine Christof Theißen ve Hans-Peter Frey geldi.