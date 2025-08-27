Altın Portakal Film Festivali'ne ulusal 352 film başvurdu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım arasında düzenlenecek.

Bu sene 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışma kategorilerine 352 film başvurdu.

Film Festivali kapsamında "Ulusal Uzun Metraj"a 45, "Ulusal Kısa Metraj"a 233 ve "Ulusal Belgesel Film" yarışmasına ise 74 olmak üzere toplam 352 film kaydoldu.

Bir önceki yıl toplam başvuru sayısı 267 olmuştu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖSTERİLME ŞARTI

Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için Türkiye'de ilk gösterim şartı yer aldı. Bu sene 9 milyon liralık destekle Türk sinemasına katkı sunacak olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal seçkiler 5 Eylül'de açıklanacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 12 Eylül, Film Forum platformları için ise 22 Eylül'e kadar kabul edilecek.