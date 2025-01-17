Amerika Bağımsızlık Bildirgesi satışa çıkıyor

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1776 tarihli Amerika Bağımsızlık Bildirgesi satışa sunuluyor. Sotheby’s müzayedeevinde iki ila dört milyon dolar arasında bir fiyatla satışa çıkacak.

Essex broşürü olarak bilinen bu baskı, o yıl basılan ve günümüze ulaşan sadece 10 örnekten biri olmasıyla dikkat çekiyor. 2000’de Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin bir başka baskısı Sotheby’s'de 8.1 milyon dolara satılmıştı.

BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ

4 Temmuz 1776, Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandığı tarih olarak geçiyor. ABD, kimilerine göre özgürlükler ülkesi, kimilerine göre ise kapitalizmin ve savaşların en büyük aktörü.

Bağımsızlık bildirgesi özetle şunu anlatmak istiyor: Bütün insanlar özgür doğar ve özgür yaşar; devlet ancak bu özgürlükleri korumak ve bunlardan herkesin eşit derecede yararlanmasını sağlamak için vardır; bu özgürlükleri çiğneyen devlet, kendi varlık nedenini yitirir; böyle bir devlete karşı ayaklanmak hem hak hem de ödevdir; İngiltere hükûmeti, Amerikalıların özgürlüklerini çiğneyerek onları kendisine bağlayan temel sözleşmeyi bozmuştur; bu suretle özgür kalan Amerikan halkı, yeni bir hükûmet kurmaya karar vermiştir.