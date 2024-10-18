Amerikalı oyuncu Jane Fonda, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü

AA

SAG-Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarından (AFTRA) yapılan açıklamada, 86 yaşındaki Fonda'ya ödülünün 23 Şubat'ta düzenlenecek törende verileceği bildirildi.

Açıklamada, hem kariyerindeki başarıları hem de aktivist çalışmalarından dolayı Fonda'nın "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldüğü belirtildi.

SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher, Fonda'nın başarılarından dolayı sektördeki pek çok kişi için ilham kaynağı haline geldiğini ifade ederek oyuncunun "olağanüstü yeteneğe" sahip olduğunu kaydetti.

"BU ONUR GİBİSİ YOK"

Jane Fonda da yaptığı açıklamada, "Hayatımın neredeyse tamamında bu sektörde çalıştım ve meslektaşlarınız tarafından size bahşedilen bir onur gibisi yoktur." ifadesini kullandı.

BAŞARILI YAPIMLARDA ROL ALDI

ABD'de 21 Aralık 1937'de dünyaya gelen Jane Fonda, beyaz perde kariyerine 1960'larda başladı. Fonda, 60 yılı aşkın kariyerinde "Klute" ve "Coming Home" gibi ünlü filmlere ve "Grace and Frankie" gibi başarılı dizilere imza attı.

Fonda, kariyeri boyunca iki Oscar, bir Emmy, iki BAFTA ve yedi Altın Küre ödülü kazandı.