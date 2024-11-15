Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak

AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, sanatın Anadolu'daki birleştirici gücünü ortaya koymak amacıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni düzenliyor.

Aralık 2024’te Şırnak’ta başlayacak festival, "Yetenek Her Yerde" sloganı ile her şehirde yetenek taramaları da yapacak.

Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2024-2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festival, opera ve bale gösterilerinden modern dans ve müzikallere, çocuk oyunlarından konserlere kadar geniş bir yelpazede sanat etkinlikleri sunacak. 2024 yılında 5 şehirde 14 gösteri, 2025 yılında ise 18 şehirde temsillerle sanatseverlere opera, bale ve çok sesli müzikle dolu bir deneyim yaşatacak.

İLK DURAK ŞIRNAK

Festival, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak’ta başlayacak ve ardından sırasıyla Erzincan (8-10 Aralık), Kırklareli (12-13 Aralık), Ardahan (13-14 Aralık) ve Hatay (15-17 Aralık) şehirlerinde düzenlenecek temsillerle izleyicilerle buluşacak. Bu süreçte, bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserler de dahil olmak üzere toplamda 13 farklı eser, 14 temsil ile sanatseverlere sunulacak.

"YETENEK HER YERDE"

Festival çerçevesinde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla her şehirde yetenek taramaları yapılacak. Bu etkinlikler, çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilmesini hedefleyerek, onlara eğitimler ve atölye çalışmaları sunacak. Böylece genç sanatçılar, kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapma fırsatı bulacak. Düzenlenecek eğitim sohbetleri ve atölye çalışmaları, genç yeteneklerin sanatla iç içe gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

TANITIMI TAN SAĞTÜRK YAPACAK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Ankara Opera Binası Sahnesi'nde Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin detaylarını, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk'ün katılımıyla basın mensuplarıyla paylaşacak.