Andy Warhol’un elektrikli sandalyesi 30 milyon dolara alıcısını bekliyor

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Andy Warhol’un 1967-68 tarihli Büyük Elektrikli Sandalye adlı eseri 15 Mayıs’ta New York’taki Christie’s Müzayade Evi’nde satışa çıkıyor.

Resmin, 30 milyon dolar civarında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Eser, sanatçının “Ölüm ve Felaket serisindeki temaları ele alıyor ve nesnelerin tekrar tekrar görülmesiyle anlamlarının kaybolması fikrini irdeliyor.

Andy Warhol, 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen ve Pop Art akımının öncülerinden biri olan Amerikalı bir ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısıdır. Sanat dünyasında ve popüler kültürde unutulmaz bir iz bırakan Warhol, yaratıcı eserleri ve benzersiz tarzıyla çağdaş sanatın dönüm noktalarından birini oluşturur.

Andy Warhol, 20. yüzyılın en önemli ve etkileyici sanatçılarından biri olarak kabul edilen Amerikalı ressam, yönetmen ve sanat kuramcısıdır. Pop Art akımının önde gelen temsilcilerinden olan Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınır.

SANAT DÜNYASININ ÇARPICI İSMİ

6 Ağustos 1928 tarihinde Pittsburgh, Pensilvanya’da doğan Andy Warhol, Slovak göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanat kariyerine ticari illüstrasyonlar yaparak başlayan Warhol, zamanla modern sanat dünyasının en renkli ve çarpıcı figürlerinden biri oldu.