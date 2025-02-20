Ankara Palas Müzesi, 1200'e yakın tarihi eserle ziyaretçileri ağırlıyor

AA

Milli Saraylar koleksiyonlarından 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyalara ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapan Ankara Palas Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Müze girişinde sunulan sesli rehber hizmeti ile ziyaretçiler, eserler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Atatürk'ün "Doğu'dan Batı'ya açılan pencere" olarak tanımladığı, Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas Müzesi'nin 1'inci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Saraylar Anadolu Müzeleri Daire Başkanı Mert Tepekıran, müzenin geniş bir restorasyon süreci geçirdiğini belirtti.

"ESERLER VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR"

Tepekıran, Ankara Palas'ın inşaatına Atatürk'ün talimatıyla 1924'te başlandığını anımsatarak, binanın 1928'te açıldığını söyledi.

Ankara Palas'ın o dönemde Ankara'da Avrupa standartlarındaki ilk otel olduğunu aktaran Tepekıran, şöyle konuştu:

"Otel olmasıyla beraber aynı zamanda bir devlet konukevi hüviyetinde de görevi olmuş. Balolar, yemekler, davetler, çaylar gibi modern yaşamın pratikleri de burada vatandaşlara gösterilmiş. Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'ndan koleksiyon eserleri de vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor."

1200'E YAKIN TARİHİ ESER VAR

Tepekıran, müzenin 1000 metrekare kapalı alanda 5 bölümden oluştuğunu, 1200'e yakın tarihi eseri barındırdığını anlattı.