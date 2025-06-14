Antalya'da 2 bin yıllık küp, tarihi Sarıhacılar köyünde sergileniyor

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Sarıhacılar köyünde yer alan Türk Etnografya Müzesi, 2 ila 3 bin yıl öncesine tarihlenen dikkat çekici bir esere ev sahipliği yapıyor. Romalılar dönemine ait olduğu düşünülen ve yaklaşık beş yıl önce Side Müze Müdürlüğü tarafından tescillenen bir metre yüksekliğindeki, 90 santimetre çapındaki tarihi küp, şu anda müzede ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Müzenin kurucusu turizmci Mustafa Kavasoğlu’nun aktardığına göre, bu değerli küp, Akseki’nin balı ve peyniriyle ünlü Çimi köyünden bir vatandaş tarafından bağışlandı. Küpün, bağışlayan kişinin atalarından kalma olduğu ve geçmişte bal saklamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

"TARİHİNİ SONRADAN ÖĞRENDİK"

Müzenin açılışında sergilenmek üzere getirilen hediyeler arasında yer alan küpün tarihi değeri, ilk etapta bilinmiyordu. Ancak zamanla müzeyi gezen arkeologların dikkatini çeken bu eser, yapılan incelemeler sonucunda Roma dönemine ait olduğu tespit edilerek resmi olarak tescillendi. Kavasoğlu, Side Müze Müdürlüğü’nden gelen ekiplerin defalarca küpü incelediğini, ardından eserin koruma altında kendilerine zimmetlendiğini ifade etti. Kavasoğlu ayrıca, eseri müzeye bağışlamak istediğini ancak yetkililerin, yerinde kalmasının daha doğru olacağını söylediklerini belirtti.

BAL KÜPÜNDEN TARİHİ MİRASA

Küpün geldiği Çimi köyünün, geçmişte bal üretimiyle öne çıktığını dile getiren Kavasoğlu, “Bu küp zamanında bal saklamak için kullanılıyormuş. Hatta bir kenarı kırılmış, sonradan yapıştırılmış. Bugün ziyaretçilerimize bu küpü, geçmişin bir bal küpü olarak değil, tarihin içinden çıkıp gelen bir tanık olarak tanıtıyoruz. 2-3 bin yıl gibi büyük bir zaman dilimi kolay dile getiriliyor ama bu derece eski bir eserin bu topraklarda günümüze kadar ulaşmış olması gerçekten hayranlık uyandırıcı” dedi.

YARIM TONLUK TARİH

Kavasoğlu, küpün büyüklüğüne de dikkat çekerek, “Yaklaşık bir metre yüksekliğinde ve 90 santimetre genişliğinde. İçine konulacak balın miktarı neredeyse yarım tonu bulabilir. Ama elbette artık bu küp, baldan çok tarihle dolu. Arkeologlar tarafından detaylıca incelendi, sıradan bir eşya olmadığı açık. Ziyaretçilerimize rehber eşliğinde müzeyi gezdiriyor ve bu tarihi küpün hikâyesini anlatıyoruz” diye konuştu.

Kavasoğlu, küpün hem fiziksel hem de tarihsel olarak büyük bir öneme sahip olduğunu vurgularken, eserin bölgenin antik geçmişine ışık tuttuğunu ve burada Roma dönemine kadar uzanan bir yerleşim izinin bulunduğuna işaret etti.