Antalya'da gece müzeciliği, antik kentlere can verdi

Antalya’da kültür turizmine yapılan yatırımlar, antik kentler ve müzelerdeki hareketliliği artırdı.

Yıl başından bu yana 9 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan şehirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi kapsamında hem arkeolojik kazılarla geçmiş gün yüzüne çıkarılıyor hem de çevre düzenlemesi, gezi güzergâhı ve ışıklandırma çalışmaları yürütülüyor.

Özellikle yazın gündüz sıcaklığının yüksek olduğu Antalya’da, gece müzeciliği uygulamasıyla ışıklandırılan ören yerleri ve müzeler, akşam saatlerinde de ziyaretçi çekiyor. Bu sayede serin havada gezme imkânı bulan turistler, tarihi mekânları gece atmosferinde deneyimleme fırsatı yakalıyor.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 17 ARTIŞ

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, kültür turizminin turizmi 12 aya yaymada kritik rol oynadığını belirterek, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde gece müzeciliği başlatıldığını söyledi. Antalya’da Side, Aspendos, Patara, Alanya Kalesi ile Alanya ve Nekropol müzelerinin uygulamaya dahil edildiğini aktaran Zoroğlu, bu adımın ziyaretçi sayısına doğrudan yansıdığını ifade etti.

Geçen yılın ilk 6 ayında 1,1 milyon olan ziyaretçi sayısının bu yıl yüzde 17 artışla 1,3 milyona ulaştığını açıklayan Zoroğlu, “Sıcaktan bunalan misafirlerimiz akşam saatlerinde hem daha rahat geziyor hem de tarihi mekânların gece görünümünü deneyimliyor. Bu da olumlu geri dönüşler sağlıyor.” dedi.

TURİSTLER OTELDEN ÇIKIP KEŞFE YÖNELİYOR

Zoroğlu, Antalya’nın yalnızca deniz-kum-güneş değil, kültür turizmi açısından da önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, “Turistler otellerden çıkıp kentin farklı değerlerini keşfediyor. Her kazıdan çıkan yeni buluntu, turizme değer katıyor.” diye konuştu.

Ayrıca Bakan Ersoy ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla temeli atılan Antalya–Alanya Otoyolu’nun da turizm açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

"BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFER"

Side Antik Kenti’ni akşam saatlerinde ziyaret eden turistlerden Filiz Akın, ışıklandırmanın mekâna büyülü bir hava kattığını belirterek, “İlk kez geldik, çok etkilendik. Her detay özenle düşünülmüş. Yeniden gelmeyi planlıyoruz.” dedi.

Antalya’da gece müzeciliği uygulaması 1 Ekim’e kadar sürecek.