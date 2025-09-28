Ardanuç’ta türkü şöleni coşkusu

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Türkü Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Geleneksel hale gelen etkinlik, hem bölge halkının hem de çevre ilçelerden gelen misafirlerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

GELENEKSEL TÜRKÜLERLE DUYGULU ANLAR

Yöresel sanatçıların sahne aldığı şölende, geleneksel türkülerle hüzün ve neşe bir arada yaşandı. Katılımcılar, kimi zaman duygulandıran kimi zaman ise coşturan ezgiler eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

KÖYÜN TARİHİ ATMOSFERİNDE BULUŞMA

Tosunlu köyünün tarihi dokusu ve Ardanuç’un dağlarla çevrili doğal güzellikleri, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Etkinlik, köy halkını ve ziyaretçileri bir araya getirerek dostluk bağlarını güçlendirdi.

KÜLTÜREL BİRLİKTELİK VE TANITIM

Sadece müzik değil, dostluğun da sesi olarak nitelendirilen şölen, kültürel birlikteliğin pekişmesine katkı sağladı. Yöresel programlarla renklenen etkinliğin, hem bölge kültürünü yaşatmaya hem de Ardanuç’un tanıtımına önemli katkı sunduğu belirtildi.