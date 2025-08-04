Artvin Satave Yaylası’nda coşkulu festival

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Meydancık köyündeki Satave yaylasında bu yıl 26’ncısı düzenlenen Satave Gevrek Festivali, yüzlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Türk-Gürcü kültürünü yaşatmayı amaçlayan etkinlikte, horon oynayan vatandaşların oluşturduğu halkalar havadan drone ile görüntülendi.

Gürcistan sınırındaki 20 köyün ortak desteğiyle organize edilen festival, yörede “Gürcü Festivali” olarak da anılıyor.

TÜRKÇE-GÜRCÜCE TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE HORON

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen misafirler, hem Türkçe hem de Gürcüce seslendirilen şarkı ve türkülerin eşliğinde horonla coştu. Bazıları festival alanındaki etkinlikleri izlerken, diğerleri çevredeki ormanlık alanda kurdukları çadırlarda piknik yaparak doğanın tadını çıkardı. Katılımcılara, festivalin simgesi olan ve kaymakla hazırlanan geleneksel “gevrek” ikram edildi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Meydancık Çevre Köyleri Satave Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İsa Aytekin, yoğun katılımın sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi:

26 yıldır sürdürdüğümüz Satave Gevrek Festivali bu yıl da uyum içinde geçti. Amacımız yöre kültürünü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak. 20 köy festivalin gerçekleşmesinde büyük destek verdi. Gelecek yıllarda daha kapsamlı organizasyonlar için hazırlıklarımız sürüyor.

"DOĞANIN İÇİNDE, GÖNLÜMÜZCE EĞLENİYORUZ"

Ordu’dan festivale katılan Özgür Duman ise, “Her yıl bu festivale katılıyorum. Yılın yorgunluğunu doğa harikası bu ortamda atıyoruz” diye konuştu.

Samsun’dan gelen Tamara Duman ise küçük yaşlardan itibaren festivalin müdavimi olduğunu belirterek, “Benim için çok özel bir etkinlik. Elimden geldiğince katılıyorum ve katılmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.