Artvin'de 24’üncü Satave Gevrek Festivali düzenlendi Türk-Gürcü kültürünü yaşatmak ve birlik beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen 24’üncü Satave Gevrek Festivali’ne onlarca kişi katıldı. Horon halkalarının muhteşem uyumu ise drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

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İHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde 24’üncü Satave Gevrek Festivali gerçekleştirildi…

İlçeye bağlı Meydancık bölgesinin bin 700 rakımlı Satave mevkisinde yapılan festivale genci yaşlısı onlarca kişi katıldı, gönüllerince eğlendi.

18 köyün ortak buluşması

Türk-Gürcü kültürünü yaşatmak, birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen festival, Gürcistan’a sınır 18 köyün ortak buluşması anlamına geliyor.

Festival yöre halkı tarafından Gürcü Festivali olarak da biliniyor.

Türkçe ve Gürcüce şarkılar söylendi

Farklı illerinden katılan yüzlerce kişi, yöresel sanatçılarının Türkçe ve Gürcüce seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde horon oynadı.

Etkinliğe katılanların bir kısmı festival alanında eğlenirken, bir kısmı da ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda mangal yaptı.

Horon halkası

Temiz hava ve doğanın keyfini çıkaranlar, öyle bir horon halkası oluştur ki, gören hayran kaldı.

Horon oynayanların muhteşem uyumu drone ile havadan görüntülendi.

“Gevrek” ikramı

Festivalde vatandaşlara etkinliğe adını da veren, kaymaklı ekmek olan “gevrek” ikram edildi.

"Katlı sağlayan bir festival"

Bursa’dan gelerek festivale katılan Ercan Uzun, “3 yıldır festivale gelememiştim, bu yıl özel olarak geldim. Şavşat’ımıza, Artvin’imize kültürel açışından katlı sağlayan bir festival” derken, Leyla Duman ise “Piknik amaçlı görmediğimiz akrabalarımızı, dostlarımızı görme imkanı buluyoruz. Bu yıl da her zaman ki gibi güzel geçti.” diye konuştu.