Artvin'de Kafkasör Festivali başladı

Artvin'de, 200 yılı aşkın süredir yaşatılan boğa güreşi geleneğini kutlamak üzere düzenlenen “44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali” kortej yürüyüşüyle başladı.

Valiliğin koordinasyonunda Artvin Belediyesi tarafından organize edilen ve dört gün sürecek etkinlikler, Belediye Başkanlığı önünde toplanan katılımcıların Milli İrade Meydanı’na yürüyüşüyle start aldı.

Kortejin önünde Türk bayrağıyla süslenen 750 kiloluk boğa da yer aldı.

Yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

"ARTVİN DENDİĞİNDE KAFKASÖR SORULUR"

Vali Turan Ergün, Kafkasör’ün Artvin’in simgesi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin her köşesine gidin, Artvin dendiğinde Kafkasör sorulur. Festival 44 yıldır düzenleniyor ancak bu kültürün kökleri çok daha eskiye dayanıyor. Birlikte çalışarak bu geleneği uluslararası bir etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah kazasız belasız, coşkulu bir festival yaşarız. Boğa yetiştiricilerimiz de bu gururu paylaşır.

Belediye Başkanı Erdem ise festival için 40 gündür aralıksız hazırlık yaptıklarını belirterek, etkinliğin 3-6 Temmuz tarihlerinde Kafkasör Yaylası’nda gerçekleştirileceğini söyledi ve destek verenlere teşekkür etti.

Program, halk oyunları gösterisi ve ardından düzenlenen resim sergisiyle sona erdi.