Atatürk portresi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor

AA

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin sanat ve kültür mirasına katkı sunuyor.

Atatürk'ü şahsen tanıyan ve onun portrelerini defalarca resmeden ünlü ressam İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı imzalı Atatürk portresi, Eskişehir'in turistik merkezlerinden biri olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde yerini aldı.

Merhum iş insanı Sakıp Sabancı tarafından 1984 yılında Anadolu Üniversitesine armağan edilen ve daha önce Rektörlük ofisinde yer alan tablo, müzenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait koleksiyonunun yer aldığı bölümde sergilenmeye başlandı.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ile Cumhuriyet tarihine ışık tutan ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müze, söz konusu tabloyu yakından görmek ve yakın tarihe dair bilgi, belge ve görselleri incelemek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.