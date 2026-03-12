Atatürk’ün övdüğü Eğirdir demiryolu hattı, turizme kazandırılmayı bekliyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 1912 yılında hizmete giren ve 2003’te kapasite yetersizliği nedeniyle kapatılan tarihi demiryolu hattı ile taş gar binasının turizme kazandırılması gündemde. Uzmanlar, hattın restore edilerek kültür ve doğa turizmine açılmasının bölge ekonomisine önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN DEMİRYOLU MİRASI

Mehmet Gürdal, Anadolu’daki demiryolu ağının gelişiminde Osmanlı döneminde inşa edilen hatların önemli rol oynadığını söyledi. Gürdal, İzmir-Aydın hattının bir kolu olarak geliştirilen güzergahın zamanla genişletildiğini belirtti.

1865 yılında İngiliz sermayesi ile Osmanlı Devleti arasında yapılan anlaşma kapsamında başlatılan demiryolu projesiyle İzmir ile Aydın arasındaki yaklaşık 130 kilometrelik hat 1876’da hizmete açıldı. Hat daha sonra genişletilerek 1889’da Nazilli’ye, 1890’da ise Dinar’a kadar uzatıldı.

Stratejik öneme sahip Eğirdir’e uzanan demiryolu hattı ise 1 Kasım 1912’de hizmete girdi. Yaklaşık 91 yıl boyunca aktif kullanılan hat, ekonomik gerekçeler ve kapasite yetersizliği nedeniyle 2003 yılında kapatıldı.

TAŞ GAR BİNASI, MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Demiryolu güzergahındaki kültürel mirasın korunması gerektiğini vurgulayan Gürdal, taş mimariye sahip tarihi gar binasının küçük bir restorasyonla etnografya müzesine dönüştürülebileceğini söyledi.

Gürdal, “Küçük bir onarımla bu taş bina iç donanımıyla birlikte müze haline getirilebilir. Böylece hem kültürel miras korunur hem de ilçeye ekonomik katkı sağlanır.” dedi.

Gar binasına yaklaşık 300-350 metre uzaklıkta yer alan 150 metre uzunluğundaki demiryolu köprüsünün de önemli bir mühendislik eseri olduğuna dikkat çekildi. Dokuz çelik ayak üzerine kurulu köprünün ayak aralıklarının yaklaşık 15 metre olduğu ve orta bölümde yüksekliğinin 10 metreye ulaştığı ifade edildi.

ATATÜRK'ÜN EĞİRDİR ZİYARETİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün de Eğirdir’i bu hat üzerinden ziyaret ettiği biliniyor. İstiklal Savaşı’nın ardından Anadolu’daki bazı şehirleri ziyaret eden Atatürk, 6 Mart 1930’da özel treniyle Eğirdir’e geldi.

Demir köprüye yaklaşırken trenin yavaşladığını anlatan Gürdal, Atatürk’ün pencereden Eğirdir Gölü ile Yeşil Ada ve Can Ada’yı gördüğünde “Ne muhteşem bir manzara.” sözünü söylediğini aktardı.

Bu ziyaretin ardından Eğirdir Belediye Encümeni’nin 1933 yılında aldığı kararla, Eğirdir halkı tarafından Atatürk’e bir ada hediye edildiği de kaydedildi.

DOĞA VE YÜRÜYÜŞ TURİZMİNE UYGUN GÜZERGAH

Gar binası ile demir köprü arasındaki yaklaşık 300-350 metrelik alanın doğa yürüyüşü ve dağ turizmi için uygun bir güzergah sunduğunu belirten Gürdal, hattın turizme kazandırılmasının Eğirdir’e ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti.

Tarihi demiryolu hattının korunarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürdal, “Bu değerler hem yaşatılmalı hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmelidir.” dedi.