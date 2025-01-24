Avrupa ve Amerika'daki müzelere ilgi azaldı; bazı müzeler eserleri satmaya başladı

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Yaz döneminde yeterince bilet satamayan Avrupa ve Amerika'da bulunan bazı müzeler zor durumda. Bunun yanında devlet desteğine ihtiyaç duyan müzeler, devletin sağladığı fonlarla ayakta durmaya çalışıyor. Öte yandan bazı müzeler ise en değerli eserlerini satışa çıkartmaya başladı.

Dolayısıyla da müzeler bütçe planlarını yeniden yapılandırmaya başladı. Ancak pek çok ülkenin tersine Almanya’daki müzeler, devlet desteği sayesinde bilet gelirlerinin düşmesinden etkilenmedi.

Köln’deki Ludwig Müzesi’nin müdürü Yılmaz Dziewior, ülkenin müzelerinin uzun süredir devlet desteği aldığını ve ziyaretçi gelmese bile çok azının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"ZİYARETÇİLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Dziewior, "Ziyaretçilere ihtiyacımız var, ancak genel bütçemizin büyük bir bölümünü bilet geliri oluşturmuyor" dedi ve müzenin ortalama 13 milyon euroluk yıllık bütçesinde, yaklaşık 1.8 milyon eurosunun bilet satışlarından geldiğini sözlerini ekledi.

ESERLERİNİ SATANLAR VAR

Avrupa ve Amerika’daki birçok müze ise devlet desteğine ihtiyaç duyarken, bazı müzeler ayakta kalmak için eserlerini satışa çıkardı. Bilet satışına bağlı gelirle ayakta durmaya çalışan müzeler ise zor durumda. Birçoğu çalışanları işten çıkarıyor ve iş modellerini yeniden yapılandırıyor.

KIRMIZI KOD UYARISI

Yaz boyunca Hollanda’daki kurumlar, komşu Belçika ve Almanya’dan gelen turizmde artış olduğunu bildirdi. Okulların eylül ayında açılmasıyla yurt dışından gelen turist sayıları tekrar azalmaya başlayan Hollanda’daki koronavirüs vakalarının artması, Amsterdam da dahil olmak üzere birçok Hollanda şehrinde kırmızı kod uyarılarına yol açtı.

MÜZEYE İLGİ AZALDI

Hollanda’nın Old Maters koleksiyonu alanında bilinen müzesi Rijksmuseum’u salgından önce her gün yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyordu.

Kovid-19 sebebiyle ülkede artan vaka sayısının önüne geçmek için sıkı önlemler uygulayan Hollanda’da şimdilerde, günde yalnızca yaklaşık 800 kişi Rijksmuseum’u ziyaret ediyor.