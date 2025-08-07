Aydın'da 8 bin yıllık keşif: Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, mart ayında Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın Koçarlı ilçesi sınırında saha araştırmasına çıktı.

Bu sırada grup, Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde, diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladı.

Kaya resimlerini fotoğraflayıp, kayıt altına alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, daha sonra durumu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirdi.

ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLDİ

Yapılan çalışmanın ardından 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri ile demirci işlikleri, seramik buluntuları ve yapı kalıntılarının da bulunduğu alan birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

"BÖLGEDE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİRÇOK KAYA RESMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Latmos'taki kaya resimlerinin genelde Tekerlek Dağı'nın çevresinde yoğunlaştığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yapılan araştırmalarda önce Sağlık köyü sonra da Madran Dağları'nda yeni kaya resimleri bulunmuştu. Son olarak da dağın merkezine hayli uzaklıkta 3'üncü bir kaya resmi daha tespit edildi. Bu durum kaya resimlerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğunu gösteriyor.

İleride Latmos'un geçmiş tarihine ışık tutacak kaya resimlerinin araştırılması, korunması ve ülkemizin tanıtımına kazandırılması için bütüncül bir koruma şart. Bölgede daha keşfedilmeyi bekleyen birçok kaya resminin olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.