Aydıntepe Yaylası’nda kış festivali heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan kış festivali, yüksek rakımlı yaylada coşkulu anlara sahne oldu. Vatandaşlar, karla kaplı doğada düzenlenen etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

YAYLADA BAR, HALAY VE KIZAK KEYFİ

Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenen festivalde Bayburt yöresine özgü barlar oynandı, halaylar çekildi. Çocuklar ve yetişkinler ise dik yamaçlarda kızakla kayarak kışın tadını çıkardı. Etkinlik programında halat çekme ve kar voleybolu gibi yarışmalar da yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI, İKRAMLAR YAPILDI

Festival süresince Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ile Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik ve asayişi sağladı. Kızılay Bayburt Şubesi gönüllüleri tarafından katılımcılara su ve meşrubat ikram edildi.

DEV TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ: ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIM OLDU

Etkinlik kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşü, festival alanında büyük ilgi gördü. Dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan yürüyüş, drone ile havadan görüntülendi.

Festivale Trabzon’dan katılan Emine İmamoğlu, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen etkinliğe katıldıklarını belirterek, organizasyondan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aydıntepe Yakutiye Mahallesi Muhtarı Emre Birgül ise festivalin ilçede güzel bir atmosfer oluşturduğunu, özellikle çocuklar için önemli bir eğlence ortamı sunduğunu ifade etti.

"FESTİVALLER, BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ"

Şambrelle kaymak için festivale katılan Harun Alemdar, alandaki yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Alemdar, bu tür festivallerin her yıl artarak sürmesinin bölge açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kızılay Bayburt Şubesi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Hasan Türkoğlu da gönüllülerle birlikte festivalde yer aldıklarını, soğuk havada vatandaşlara ikramlarda bulunarak etkinliğe destek verdiklerini aktardı.

"KIŞ TURİZMİNİ CANLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, bu yıl ilk kez düzenlenen kış festivaliyle ilçenin kış turizmini hareketlendirmeyi amaçladıklarını söyledi: