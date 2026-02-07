Trabzon’da ameliyathanelerin 'görünmeyen yüzü' objektife yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde grafiker olarak görev yapan Gonca Arslan, ameliyathanelerde sürdürülen yoğun ve yüksek sorumluluk gerektiren çalışmaları fotoğraf kareleriyle kayıt altına aldı.

ZAMANLA YARIŞILAN ANLAR KADRAJA GİRDİ

Arslan, güçlü ışıklar, maskeler ve steril ortamın ardında doktor ve hemşirelerin hastaların sağlığı için verdiği zorlu mücadeleyi objektifine taşıdı. Çektiği fotoğraflarla ameliyathanenin yalnızca teknik bir alan değil, insan hayatına doğrudan dokunulan bir mekân olduğunu vurguladı.

HEMŞİRELİKTEN GRAİK SANATLARA UZANAN YOL

Fotoğrafları hastane koridorlarında sergilenen Arslan, farklı hastanelerde 22 yıl hemşirelik yaptığını söyledi. Gençlik yıllarından itibaren fotoğrafa ilgi duyduğunu belirten Arslan, mesleki hayatını sanatla birleştirerek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü’nden mezun olduğunu, ardından yüksek lisans yaptığını anlattı.

Son 5 yıldır KTÜ Farabi Hastanesi’nde grafiker olarak görev yaptığını ifade eden Arslan, sağlık alanındaki deneyiminin fotoğraflarına derinlik kattığını dile getirdi.

"AMELİYATHANE, HASTA YAKINLARI İÇİN BİLİNMEZ BİR ALAN"

Ameliyathanede yaşananları görünür kılmak istediğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

Hasta ve yakınları için ameliyathane çoğu zaman bilinmez bir yer. İçerideki stresi, karmaşayı, bazen sevinci bazen hüznü bilmiyorlar. Ben de hekimlerin ve hemşirelerin yaşadığı duyguları sanatsal bir dille anlatmak istedim.

Fotoğraflarında sağlık çalışanlarının yüz ifadelerine ve anın doğallığına odaklandığını belirten Arslan, kadrajlara hiçbir müdahalede bulunmadığını, her kareyi olduğu gibi yansıtmaya özen gösterdiğini söyledi.

DÖRT YILLIK EMEĞİN ÜRÜNÜ SERGİ

Hastane koridorlarında yer alan fotoğrafların yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu aktaran Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Bu işi severek yapıyorum. İnsanlara bir mesaj verebilmek, düşündürmek çok kıymetli. En çok da hayatı ve yaşanmışlıkları anlatan fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Çalışmalarım bundan sonra da sürecek.

"AMELİYATHANE SANATA DÖNÜŞTÜ"

Sergide fotoğrafı yer alan Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kübra Nur Kılıç da çalışmaları beğeniyle karşıladığını söyledi: