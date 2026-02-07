Danıştay kararı, Karadeniz’de atmacacılığı tartışmaya açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Danıştay’ın, atmacanın avlanmasında yem olarak kullanılan kızıl sırtlı örümcek kuşuna ilişkin düzenlemeyi iptal etmesi, Karadeniz’de nesillerdir sürdürülen atmacacılık geleneğini yeniden tartışmaya açtı. Karar, bölge halkı tarafından kültürel mirasa yönelik bir müdahale olarak değerlendirilirken, atmacacılar tepkilerini dile getirdi.

YÜZYILLIK GELENEK HUKUKİ KARARLA GÜNDEMDE

Artvin, Rize ve Trabzon’da kuşaktan kuşağa aktarılan atmacacılık, Karadeniz’in kültürel yaşamında önemli bir yere sahip bulunuyor. Yöre insanı için yalnızca bir uğraş değil, aynı zamanda kimliğin parçası olarak görülen gelenek, son hukuki gelişmeyle birlikte belirsizlik sürecine girdi.

DANIŞTAY'DAN KISMİ İPTAL KARARI

Doğa Derneği tarafından, 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararı’nın iptali istemiyle açılan davada Danıştay 10. Dairesi kısmi iptal kararı verdi. Mahkeme, atmacanın yakalanmasında yem olarak kullanılan kızıl sırtlı örümcek kuşunun avlanmasına izin veren düzenlemeyi, uluslararası sözleşmelere aykırı bularak iptal etti. MAK kararının diğer hükümleri yönünden ise davanın büyük bölümü reddedildi.

YEM KUŞU YASAĞI, ATMACACILIĞI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Kararla birlikte mutlak koruma altında bulunan kızıl sırtlı örümcek kuşunun yakalanması yasaklandı. Atmaca için doğrudan bir yasak getirilmemesine rağmen, yem olarak kullanılan kuşun yasaklanması nedeniyle atmacacılığın uygulamada sürdürülemez hale geldiği ifade ediliyor.

ARHAVİ'DE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Danıştay kararının ardından Artvin’in Arhavi ilçesinde, atmacacılık geleneği ve yasak sürecine ilişkin geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Yörede “ğaço” ya da “ciciyen” olarak bilinen kızıl sırtlı örümcek kuşuna yönelik yasağın etkilerinin ele alındığı toplantıya, atmaca severler, avcı ve atmacacılar dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"BU KARAR, KÜLTÜRÜMÜZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Fındıklı Avcılar ve Atmacacılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hukuki sürece itiraz edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

Bu karar kültürümüze yapılmış bir saldırıdır. Yeterli araştırma yapılmadan alındığını düşünüyoruz. Atmaca, dedelerimizden bize kalan bir mirastır. ‘Ğaço’ serbest bırakılana kadar mücadelemiz sürecek.

"KENDİMİZİ SAVUNMA FIRSATI BULAMADIK"

Arhavi Avcılar, Atıcılar ve Atmacacılar Derneği Başkanı Refik Lakerta da dava sürecinden haberdar edilmediklerini savunarak, şunları söyledi:

Atmacacılık bizim için sadece bir uğraş değil, bir yaşam biçimi. Bu süreçte kendimizi ifade etme fırsatı bulamadık. Geleneksel kültürümüzün zarar görmesine izin vermeyeceğiz.

KARARDAN ÖNCE GENÇLERE TANITILMIŞTI

Öte yandan Danıştay kararından yaklaşık iki hafta önce, Arhavi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte atmacacılık geleneği gençlere tanıtılmış, kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştı.