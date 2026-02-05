Giresun'da dijital çağa direnen dükkan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun kent merkezinde 1976 yılında kasetçilik yapmaya başlayan 69 yaşındaki Ahmet Aydın, tutkuyla bağlı olduğu mesleğinde 50 yılı geride bıraktı. Dinleyicilerin büyük ölçüde dijital platformlara yönelmesine rağmen Aydın, iş yerinin kapısına kilit vurmayı aklından bile geçirmiyor.

RAFLARDA 1500'Ü AŞKIN KASET VE PLAK

Aydın’ın dükkânında 1980’li yıllardan günümüze uzanan 1500’ün üzerinde kaset ile çok sayıda nostalji plağı yer alıyor. Özellikle Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerine ait kayıtlar, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında bulunuyor.

GENÇLERE KASETİN NE OLDUĞUNU ANLATIYOR

Kaset ve plak meraklılarına hizmet vermeye devam eden Aydın, aynı zamanda bu formatlarla ilk kez tanışan gençlere de bilgi veriyor. Dükkâna merakla giren gençlerin çoğunun kaseti daha önce hiç görmediğini belirten Aydın, kasetin çalışma mantığını ve ses farkını anlattığını söyledi.

"BU MESLEK, PARA İÇİN DEĞİL, NOSTALJİ İÇİN"

Ahmet Aydın, mesleğini maddi kazançtan ziyade geçmişe olan bağlılığı nedeniyle sürdürdüğünü dile getirdi. Bir dönem kasetlere yoğun talep olduğunu hatırlatan Aydın, bugün üretim yapılmamasına rağmen depolarda bulduğu kasetleri temin ederek meraklılara ulaştırdığını ifade etti.

ARABESK KLASİKLER HALA İLGİ GÖRÜYOR

Kaset ve plaklara ilginin eskisi kadar olmasa da devam ettiğini vurgulayan Aydın, özellikle Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’e ait kasetlerin hâlâ ön planda olduğunu kaydetti.

"KASETİN VE PLAĞIN SESİ BAŞKADIR"

Raflarında 35-40 yıllık kasetlerin bulunduğunu belirten Aydın, analog müziğin dijital kayıtlardan farklı bir ruhu olduğunu savundu:

Kasetin ve plağın sesi ayrıdır. Harici bellekten ya da dijital platformdan dinlenen müzikle aynı değildir. Plaktaki o hafif hışırtı insanın daha çok hoşuna gider. Yeni plaklar basılıyor ama eskiler hem daha değerli hem de daha zor bulunuyor.

KENTTE SON KASETÇİ

Kent merkezinde kendisinden başka kasetçilik yapan kimsenin kalmadığını anlatan Aydın, dükkânında hâlâ kaset satıldığını görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

"ÖMRÜM YETTİĞİ SÜRECE DEVAM"

İşini severek yaptığını vurgulayan Ahmet Aydın, sağlığı el verdiği sürece kaset ve plakları müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğini ifade etti.