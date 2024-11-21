Bakan Ersoy açıkladı: 2023 yılında sinemaya 202 milyon destek verdik

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Sinemaya destek her geçen yıl artarak devam ediyor. Son rakam ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Sinema ve tiyatroya verdikleri destekten bahsetti. 2023 yılında 202 milyon TL sağladıklarını ifade etti.

Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından ülke genelinde sinema izleyici sayısında büyük oranda düşüş yaşandığını ancak 2024’ün ilk altı ayında yaklaşık yüzde 20’lik bir artış görüldüğünü ifade etti.

DEVLET TİYATROLARI'NA YOĞUN İLGİ

Ersoy, ayrıca 2023-2024 tiyatro sezonunda Devlet Tiyatroları’nın 2 milyon 100 bin seyirciyle buluştuğunu söyledi.