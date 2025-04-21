Belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için sinema sektörüne yönelik destek programını duyurdu. Bu yıl toplam 58 projeye 160 milyon lirayı aşan kaynak ayrıldı. Amaç, Türk sinemasının üretim kapasitesini artırmak ve nitelikli yapımların önünü açmak.

EN BÜYÜK PAY METRAJLI FİLMLERE

Açıklanan verilere göre, verilen desteğin büyük bir kısmı uzun metrajlı sinema filmlerine ayrıldı. 22 projeye toplamda 147 milyon 750 bin TL kaynak aktarıldı. Bu projelerin dağılımı ise dikkat çekici:

6 proje “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” kategorisinde yer aldı. Bu destek türü, sinemaya yeni adım atan genç yönetmenlerin ilk uzun metrajlı eserlerini hayata geçirmelerine olanak sağlıyor.

12 proje ise “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” başlığı altında desteklendi. Tecrübeli yönetmenlerin yer aldığı bu kategori, gişe potansiyeli yüksek, büyük prodüksiyonları kapsıyor.

1 proje “Çekim Sonrası” desteği aldı. Bu tür destek, çekimleri tamamlanmış projelerin post-prodüksiyon aşamasına katkı sunmak amacıyla veriliyor.

3 proje de “Ortak Yapım” kategorisinde desteklendi. Bu projeler, uluslararası iş birlikleri ile gerçekleştirilen yapımları kapsıyor ve Türk sinemasının küresel alanda temsilini hedefliyor.

BELGESEL SİNEMAYA DA DESTEK GELDİ

Uzun metrajlı filmlerin yanı sıra, belgesel film projeleri de bu yıl önemli bir pay aldı. Toplam 36 belgesel filme 12 milyon 455 bin TL destek sağlandı. Bu sayede kültürel miras, toplumsal hafıza ve güncel meseleleri konu alan özgün belgesel projelerin izleyiciyle buluşmasına katkı sunulmuş olacak.

TÜRK SİNEMASI İÇİN YENİ BİR SOLUK

Bakanlık tarafından açıklanan bu destek paketi, özellikle pandemiden sonra toparlanma sürecine giren sinema sektörüne moral kaynağı niteliğinde. Hem genç yeteneklerin önü açılıyor hem de nitelikli yapımların sürdürülebilirliği destekleniyor. Yerli yapımların kalitesinin artması ve uluslararası festivallerde daha güçlü bir temsil sağlanması da hedefler arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema alanında yaratıcı projelere finansal kaynak sağlayarak, kültürel üretimin ve sanatsal ifadenin önünü açmaya devam ediyor. 2025 yılı boyunca hayata geçirilecek bu projeler, sinema salonlarında, dijital platformlarda ve festivallerde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sinema sektörü temsilcileri ise bu desteklerin sadece maddi değil, aynı zamanda sanatsal cesareti artıran bir teşvik unsuru olduğuna dikkat çekiyor. Gözler şimdi destek alan projelerde: Hangi film yeni bir başarı hikayesi yazacak, hangi belgesel izleyicinin hafızasında iz bırakacak? Yanıtları önümüzdeki aylarda sinema perdesinde olacak